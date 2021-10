Caso Kimberly: Rafael Fernandez é condenado a 14 anos pela morte de ex-miss Manicoré

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Rafael Fernandez Rodrigues foi condenado nesta quinta-feira (28) a 14 anos de prisão em regime fechado pela morte da ex-miss Manicoré Kimberly Mota de Oliveira.

A sessão foi presidida pela juíza de direito titular da 2.ª Vara do Tribunal do Júri, Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo. Foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e três de defesa, pois uma das testemunhas do Ministério Público também foi requisitada pela defesa.

O crime aconteceu em maio de 2020. Ele era namorado da vítima e foi preso dias depois do assassinato, no estado de Roraima, enquanto tentava fugir para Espanha. Rafael confessou ter cometido o crime após ter visto mensagens no celular dela e ter ficado aborrecido.

Rafael foi denunciado pelo MP-AM (Ministério Público do Estado do Amazonas) como incurso nos crimes previstos no art. 121, § 2.º, I (motivo torpe), IV (recurso que tornou impossível a defesa da ofendida) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino/feminicídio) do Código Penal Brasileiro.

