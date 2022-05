Caso Silvanilde: mais de 10 pessoas já prestaram depoimento à polícia para desvendar assassinato da servidora do TRT

Redação AM POST

Mais de 10 pessoas já foram ouvidas na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na zona Leste de Manaus, para ajudar a desvendar o assassinato de Silvanilde Ferreira Veiga, 58, servidora do Tribunal Regional do Trabalho do Estado (TRT) que foi achada morta no próprio apartamento em condomínio de luxo, no bairro Ponta Negra, zona Oeste, no último sábado (21).

O depoimento de um vigilante, que não teve o nome divulgado, ocorrido ontem (24) era um dos mais aguardados pela polícia. O homem estava trabalhando no dia do crime e pode ajudar bastante com a investigação. Além disso o sindico do condomínio também foi chamado para depor.

A polícia alega que ainda é cedo para divulgar detalhes e continua ouvindo testemunhas e trabalhando nas evidências e nas imagens das mais de 70 câmeras de segurança do condomínio de luxo.

Segundo a polícia, Silvanilde foi encontrada pela própria filha, Stephanie Veiga, em uma poça de sangue no chão da sala de casa com perfurações de faca no abdômen e as marcas no pescoço. A faca usada para matar a mulher foi abandonada na cena do crime e o assassino também deixou para trás marcas sangue no trajeto da escada.

O condomínio onde morava Silvanilde e sua filha possui um rígido esquema de segurança. Só há duas formas de visitantes entrarem ao local: acompanhado do morador ou por meio de um acesso via QR Code. A segunda forma consiste no morador enviar um código QR Code para o visitante apresentar na portaria.

Stephanie Veiga se prontificou a prestar depoimento na segunda-feira (23), depois falou com a imprensa e fez um pedido de justiça pelo assassinato da mãe.

“Eu peço que qualquer pessoa que saiba de qualquer coisa que possa ajudar na investigação, procure a polícia e ajude. Porque eu realmente preciso saber o que houve com a minha mãe para eu ter paz. Eu quero achar o culpado, eu quero justiça pela minha mãe que era uma pessoa extremamente boa, que nunca fez nada a ninguém e era uma mãe perfeita. Ela não merecia isso e quem fez isso tem que pagar. Não é possível que essa pessoa não vá pagar. É só isso que eu quero, eu preciso que encontrem quem fez isso”, declarou a jovem bem emocionada.