Catador de recicláveis é morto após PM confundir pedaço de madeira com fuzil

Policiais militares do Rio de Janeiro mataram a tiros um catador de recicláveis que carregava um pedaço de madeira, objeto que foi confundido com um fuzil. O caso ocorreu na Cidade de Deus, zona Oeste, nesta quinta-feira (5).

A vítima foi identificada como Dierson Ges da Silva, de 50 anos, e era morador da comunidade. De acordo com a TV Globo, o homem possuía deficiência mental e morreu no quintal de casa, onde morava sozinho.

A ação da polícia gerou revolta em moradores da comunidade. Segundo relatos, após o crime, eles cercaram os agentes e os chamaram de assassinos. Por conta do incidente, o clima no local ficou tenso e os comércios na área foram fechados.

Segundo a PM, a operação que aconteceu na comunidade tinha o objetivo de realizar a prisão de criminosos que atuam no crime organizado daquela região e praticam diversos roubos na região, além de apreender armas de fogo e recuperar veículos roubados.

Além de agentes do 18º Batalhão de Polícia Militar de Jacarepaguá, também participaram da ação o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e o BAC (Batalhão de Ações com Cães). Após o ocorrido, em nota, a corporação disse que irá colaborar com as investigações da Polícia Civil.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital que realizou perícia no local. A Polícia Militar também afirmou que investigará o caso. Além disso, de acordo com a PM, os policiais envolvidos na ocorrência serão identificados e as armas apreendidas durante a operação na região serão apresentadas à perícia.