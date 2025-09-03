A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

‘Catinha’ é procurado suspeito de agredir e esfaquear vítima no Amazonas

Crime ocorreu em outubro de 2024.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025 às 16:57

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, divulgou nesta semana a imagem de Wallace Diniz dos Santos, conhecido como “Catinha”, que está sendo procurado pelo homicídio de um homem de 32 anos. O crime ocorreu no dia 14 de outubro de 2024, no município localizado a 68 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado John Castilho, titular da DIP, as investigações apontam que Wallace teria agredido e esfaqueado a vítima em coautoria com outro indivíduo, que foi preso na última sexta-feira (29). “O crime foi cometido de forma cruel, uma vez que a vítima sofreu várias lesões gravíssimas e múltiplas facadas que ocasionaram a sua morte. A motivação teria sido um acerto de contas decorrente de desavenças antigas”, explicou o delegado.

O caso segue em andamento e a polícia trabalha para localizar e prender Wallace. As autoridades destacam que a participação da população é fundamental para o avanço das investigações.

Disque-denúncia

A PC-AM pede que qualquer informação que leve ao paradeiro de Wallace Diniz dos Santos seja repassada ao número (92) 99517-0201, da DIP de Manacapuru, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será preservada.

A Polícia reforça que a colaboração da sociedade é essencial para retirar de circulação indivíduos envolvidos em crimes violentos e garantir justiça à vítima e seus familiares.

