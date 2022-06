Centro de Operações da SSP-AM monitora motoristas de transporte por aplicativo em tempo real

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), monitora motoristas de transporte por aplicativo para prevenir ocorrências e oferecer maior rapidez no atendimento em situações de emergência.

O subcoordenador do Ciops, cabo Luiz Ricardo, explicou que os motoristas utilizam aplicativos gratuitos, disponíveis no sistema Android, para estabelecer um canal direto de comunicação com despachantes de ocorrência do Ciops.

“Temos convidado todas as lideranças de motoristas de aplicativo para vir até o Ciops e ter uma conversa inicial conosco. A partir dessa conversa, nós informamos quais as diretrizes que essas lideranças devem seguir para terem o acompanhamento da Secretaria de Segurança através desse monitoramento 24 horas”, disse.

O cabo explicou que as câmeras inteligentes também ajudam na redução desses crimes. “Através do programa Amazonas Mais Seguro, essas 500 câmeras têm sido essenciais na melhoria, monitoramento, recuperação e na localização de veículos. Com isso, nós conseguimos essa redução de roubo, furto e sequestros voltados a esses motoristas de aplicativos”, explicou o cabo.

Os motoristas de transporte por aplicativo se reúnem em grupos privados no aplicativo de segurança Drive Social, e adicionam o Ciops, a partir de uma solicitação formal. Nesses grupos, os motoristas estabelecem uma rede de proteção e acompanham os passos do colega. Em qualquer situação suspeita, a polícia é informada e passa a monitorar a situação. Em alguns casos, é feita a abordagem ao veículo.

Segurança

O líder de um dos grupos de motoristas por aplicativo, Antônio Lima, ressaltou a satisfação entre a SSP-AM e os motoristas.

“Essa é uma ferramenta que consegue localizar os motoristas, o trajeto e, caso necessário, ele pode pedir socorro através do aplicativo. É um método que exige o protocolo de segurança desenvolvido pela liderança e pelas as equipes”, enfatizou.

Dados

De janeiro a abril deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou uma redução de 23% nos casos de roubos a motoristas de aplicativo, em relação ao mesmo período do ano passado, em Manaus. O levantamento foi feito pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da SSP-AM.

De acordo com os dados do Ciesp, até abril deste ano foram registrados 140 casos de crimes tendo motoristas de aplicativo como vítimas. Em 2021, no mesmo período, foram registrados 183 crimes desta natureza.