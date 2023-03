Cerca de 65 pessoas envolvidas em homicídios foram presas nos dois primeiros meses de 2023 no Amazonas

Redação AM POST

Nos dois primeiros meses deste ano, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), atuou fortemente nas investigações dos crimes de homicídios e deflagrou grandes operações, que resultaram nas prisões de 65 pessoas envolvidas em homicídios no Amazonas.

O delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, destacou que o resultado é extremamente positivo, pois demonstra que o trabalho que vem sendo desenvolvido, com base em investigações eficientes, a fim de elucidar esses crimes, tem trazido mais segurança à população.

Casos de repercussão

Foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva de policiais militares envolvidos em uma chacina ocorrida em dezembro de 2022, no ramal Água Branca, no Km 32 da rodovia estadual AM-010.

Também foi elucidada a morte do cantor sertanejo Igor Moreira de Lima, que foi morto com cerca de 20 tiros, no dia 4 de janeiro, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte. Todos os quatro envolvidos foram presos pela DEHS.

No dia 23 de janeiro deste ano, foi preso o serial killer Natan de Melo Furtado, por haver praticado três feminicídios no Amazonas. Naquele mesmo dia, foi presa ainda Mikaelen Ferreira de Almeida, envolvida na morte de um ex-líder comunitário do bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Já no dia 25 de janeiro, Felipe da Silva de Souza, também foi preso pela mesma prática criminosa, ocorrida no bairro Lírio do Vale, zona oeste, no dia 8 de dezembro de 2022. E, em menos de 12 horas, a DEHS prendeu um quinteto envolvido na morte de uma mulher com 15 tiros, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.

A Operação KM-8, no dia 10 de fevereiro, resultou na prisão de três indivíduos, por envolvimento em diversos crimes, entre eles, os homicídios ocorridos em um campo de futebol, no bairro Jorge Teixeira, zona leste.