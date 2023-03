Chefe de facção que comandou caos no RN é morto por policiais

Nesta terça-feira (21), um dos autores dos ataques que ocorrem no Rio Grande do Norte há mais de uma semana, morreu durante uma operação da Polícia Civil, na cidade de Icapuí, no Ceará, onde estava escondido. Ao ser encontrado, Francisco Allison de Freitas, de 29 anos, conhecido como Nazista, reagiu disparando contra quase 20 agentes da segurança pública que participavam da operação.

De acordo com a polícia, Nazista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Conforme divulgado pela Polícia Civil, Francisco era responsável por comandar os ataques da facção no município de Mossoró e região. Com ele foram encontradas uma arma de fogo e munições que foram apreendidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OPERAÇÃO

A fim de conter a atuação das facções criminosas no Rio Grande do Norte, a ação ocorreu em conjunto com o Laboratório de Operações Cibernéticas, das Forças-Tarefa (Natal e Mossoró) e do Estado da Paraíba, de combate ao crime organizado.

As Forças-Tarefa são compostas pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Secretarias de Administração Penitenciária (Seap), Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Fonte: Pleno.News