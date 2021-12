Chefe de gabinete do governador do Acre é presa em operação da PF que investiga corrupção e lavagem de dinheiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (22), a chefe de gabinete do governador do Acre, Rosângela Gama, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A prisão foi feita no contexto da segunda fase da Operação Ptolomeu, que investiga um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula do governo acreano.

No último dia 16, na primeira fase da Operação, o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), foi um dos alvos da PF e teve mandados de busca e apreensão cumpridos em sua casa e no seu gabinete.

Nesta fase, os policiais afirmam ter identificado um conluio entre servidores públicos, que tentaram obstruir a investigação e destruir provas após o início da Operação.

“Por ordem ainda do STJ, policiais federais cumprem, na manhã de hoje, cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Rio Branco/AC, em endereços relacionados aos envolvidos no embaraço às investigações”, afirmou a PF em nota.

Também foi instaurado um novo inquérito policial para que seja investigado o crime de obstrução de investigação de organização criminosa.

De acordo com a Polícia, a pena prevista é de prisão de três a oito anos, além de multa.

Fonte: CNN