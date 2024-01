Chefe de ‘Piratas de Rio’ é preso em Coari no Amazonas; assista

Notícias de Manaus – Jhony Cléber de Alencar Lima Verde, de 37 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão por tráfico de drogas e tentativa de homicídio praticados no município de Coari no Amazonas. Ele é apontado como chefe de uma quadrilha que atua como ‘Piratas de Rio’ no município.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado é considerado líder dessa organização criminosa e já tinha sido preso no ano de 2022 em operação policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 17 de agosto de 2022, Jhony Cleber tentou matar um rival de outra facção criminosa na Estrada Coari Itapeua. A vítima foi identificada como Radson Gonçalves de 29 anos e foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, mas sobreviveu ao atentado.

A Polícia Civil identificou e representou pela prisão preventiva do investigado, pois verificou indícios suficientes de materialidade e autoria, onde foi decretada pela justiça a prisão e expedido o mandado de prisão em desfavor do autor pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. O investigado possui dois mandados de prisão preventiva e já estava sendo procurado desde 2022.

Após os procedimentos cabíveis o infrator será encaminhado ao presídio local onde ficará a disposição da justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chefe de ‘Piratas de Rio’ é preso em Coari no AM pic.twitter.com/BEVqFx9FfM — AM POST (@portalampost) January 26, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST