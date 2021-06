Chefe de tráfico e soldados do crime são presos com armas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu durante uma ação policial, na quarta-feira (02/06), por volta das 14h30, Elvis Martins Travassos Filho, 27, conhecido como ‘Gordela’; Leonardo Lopes dos Santos, 24, e Eduardo Oliveira da Silva, 22, por posse de arma de fogo, munições e duas porções de drogas. As prisões ocorreram na Rua Projetada IV, bairro Santo Agostinho, zona oeste da capital.

Segundo o delegado Rafael Cordeiro Soibelman, titular do DIP, a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima, via linha direta, informado que em uma residência localizada no endereço acima mencionado, seria um ponto de comercialização de entorpecentes, gerenciado por ‘Gordela’, Leonardo e Eduardo, integrantes de um grupo criminoso e que todos estavam em posse de arma de fogo, munições e porções de entorpecentes.

“Ao chegarmos na localidade mencionada e constatarmos a veracidade das denúncias, autuamos os três membros do grupo criminoso, e, constatamos também, que ‘Gordela’ seria um dos principais comandantes do tráfico de drogas na localidade”, esclareceu Soibelman.

Procedimentos – Os três indivíduos, que já têm passagem pela polícia pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, homicídio, roubo e tráfico de drogas, foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, os três foram encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.