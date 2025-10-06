A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Chefe do Comando Vermelho no Amazonas mudou aparência para driblar polícia

Esposa do investigado está entre os presos.

Por Beatriz Silveira

06/10/2025 às 17:02

Notícias Policiais –  Apontado como chefe do Comando Vermelho no Amazonas, o narcotraficante Alan Sérgio Martins Batista, conhecido como “Alan do Índio”, é o principal alvo da Operação Xeque-Mate, deflagrada nesta segunda-feira (6). De acordo com as investigações, ele passou por diversas cirurgias plásticas ao longo dos últimos anos para modificar a aparência e despistar as forças de segurança. Mesmo com o disfarce, a Polícia Federal (PF) o identificou e prendeu três pessoas ligadas a ele, entre elas sua esposa, Cristina Nascimento.

Durante as buscas, agentes apreenderam joias, relógios e artigos de luxo em uma residência situada em um condomínio de alto padrão, em Manaus. Alan, porém, continua foragido. Segundo a PF, o investigado utilizava documentos falsos e morava em uma comunidade no Rio de Janeiro, de onde mantinha o controle das operações da facção. Ele também realizava viagens internacionais com identidades falsas.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual recebeu mais de R$ 490 mil entre salários e cotão antes de ser preso por esquema de rachadinha

“Alan do Índio” já havia sido preso em 2017, suspeito de negociar armas com facções de outros estados. Após deixar a prisão, passou a investir em procedimentos estéticos, inclusive no rosto, para não ser reconhecido. Conforme o superintendente da PF no Amazonas, João Paulo Garrido Pimentel, o líder do grupo criminoso mantinha um padrão de vida luxuoso e utilizava criptoativos para movimentar o dinheiro do tráfico.

A Operação Xeque-Mate busca desarticular o núcleo do Comando Vermelho no estado, que atuava na lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e de uma fintech apelidada de “Carto”. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e determinado o bloqueio de bens avaliados em R$ 122 milhões. Segundo a PF, as investigações tiveram início após a apreensão de mais de duas toneladas de drogas em uma embarcação no interior do Amazonas, carga que pertenceria ao próprio Alan.

