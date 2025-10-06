Chefe do Comando Vermelho no Amazonas mudou aparência para driblar polícia

Notícias Policiais – Apontado como chefe do Comando Vermelho no Amazonas, o narcotraficante Alan Sérgio Martins Batista, conhecido como “Alan do Índio”, é o principal alvo da Operação Xeque-Mate, deflagrada nesta segunda-feira (6). De acordo com as investigações, ele passou por diversas cirurgias plásticas ao longo dos últimos anos para modificar a aparência e despistar as forças de segurança. Mesmo com o disfarce, a Polícia Federal (PF) o identificou e prendeu três pessoas ligadas a ele, entre elas sua esposa, Cristina Nascimento.

Durante as buscas, agentes apreenderam joias, relógios e artigos de luxo em uma residência situada em um condomínio de alto padrão, em Manaus. Alan, porém, continua foragido. Segundo a PF, o investigado utilizava documentos falsos e morava em uma comunidade no Rio de Janeiro, de onde mantinha o controle das operações da facção. Ele também realizava viagens internacionais com identidades falsas.

“Alan do Índio” já havia sido preso em 2017, suspeito de negociar armas com facções de outros estados. Após deixar a prisão, passou a investir em procedimentos estéticos, inclusive no rosto, para não ser reconhecido. Conforme o superintendente da PF no Amazonas, João Paulo Garrido Pimentel, o líder do grupo criminoso mantinha um padrão de vida luxuoso e utilizava criptoativos para movimentar o dinheiro do tráfico.

A Operação Xeque-Mate busca desarticular o núcleo do Comando Vermelho no estado, que atuava na lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e de uma fintech apelidada de “Carto”. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e determinado o bloqueio de bens avaliados em R$ 122 milhões. Segundo a PF, as investigações tiveram início após a apreensão de mais de duas toneladas de drogas em uma embarcação no interior do Amazonas, carga que pertenceria ao próprio Alan.