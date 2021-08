CIF fiscalizou 32 estabelecimentos e encerrou festas clandestinas neste fim de semana em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Durante vistorias realizadas pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), neste final de semana, 15 estabelecimentos comerciais foram fechados com a chegada dos fiscais. Durante as ações, coordenadas pela Secretaria de Segurança (SSP-AM), foram fiscalizados 32 estabelecimentos, entre bares, restaurantes, casas de shows e flutuantes da capital amazonense, entre a noite da sexta-feira (13/08) e a madrugada de hoje (16/08).

Na noite de sexta-feira, o Varandas Restobar, localizado na rua Ipixuna, bairro Cachoeirinha, zona sul, foi interditado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por não possuir alvará de funcionamento. O Corpo de Bombeiros também autuou o proprietário do estabelecimento por não apresentar declaração para realizar eventos.

Na Tabacaria e Barbearia Fire Will, na rua Ulisses Guimarães, bairro Colônia Oliveira Machado, os agentes encerraram uma festa clandestina. O mesmo aconteceu com o “Baile do R7”, que acontecia na avenida Max Teixeira, bairro Flores, zona centro-sul.

Na noite do sábado (14/08), as vistorias ocorreram em oito estabelecimentos localizados nas zonas oeste e centro-sul. O All Night Club que fica na avenida Efigênio Sales, bairro Aleixo, foi autuado pela Visa Manaus por descumprir o decreto e funcionar sem autorização.

Um estabelecimento identificado como HN Filho Ltda, localizado na rua Rio Madeira, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, também foi autuado pela Visa Manaus. No momento da chegada dos fiscais, pessoas foram flagradas utilizando a pista de dança, causando aglomeração e sem o distanciamento necessário. Os dois estabelecimentos tiveram suas atividades encerradas pelos agentes de fiscalização.

Já no domingo (15/08), dos 14 estabelecimentos vistoriados, 11 tiveram as suas programações encerradas. Entre os locais que foram fechados, está o Vista Pôr do Sol, na avenida Coração de Jesus, bairro São Raimundo, zona oeste. Os agentes da Visa Manaus autuaram e interditaram o local, que estava promovendo aglomeração.

Fluvial – Seis flutuantes foram fiscalizados pelos agentes, no domingo. Os flutuantes Sedutor, Amazônia, Sun Paradise, Salomé, Abaré e Peixe-Boi cumpriam os protocolos no momento da fiscalização. Os agentes da CIF realizaram apenas orientações, de procedimento padrão nestes locais.

Efetivo ampliado – Por determinação do secretário de Segurança Pública, general Mansur, a CIF teve o efetivo ampliado e hoje conta com 35 agentes entre policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), além de agentes da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary da Costa Pinto (FVS-RCP), Visa Manaus e Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM).