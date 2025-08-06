Cinco pessoas são presas com drogas, arma e materiais ilícitos durante operação da Rocam no Tarumã

Notícias Policiais – Uma operação da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prendeu cinco suspeitos e apreendeu drogas, arma de fogo e objetos ilegais na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

A ação aconteceu após uma denúncia anônima informar à polícia sobre um forte cheiro de entorpecentes e uma movimentação suspeita em um apartamento localizado na rua Praia Canoa Quebrada. De acordo com o sargento João Victor, ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma situação de perigo iminente.

“Fomos abordar o homem que se apresentou como dono do imóvel, mas ao abrir a porta, ele apontou uma arma na nossa direção. Conseguimos contê-lo e, ao adentrarmos o local, localizamos mais quatro pessoas dentro do apartamento”, relatou o sargento.

Durante a revista no imóvel, a equipe encontrou seis tabletes e três porções médias de maconha do tipo skank, uma pistola, 17 munições, quatro aparelhos celulares e duas placas de motocicletas — uma delas com restrição por furto.

Os suspeitos, com idades entre 19 e 30 anos, foram levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Três deles já tinham antecedentes por tráfico de drogas e um também respondia por porte ilegal de arma e associação para o tráfico.

Todos devem responder por tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma e receptação. A Polícia Civil continuará com as investigações para apurar possíveis vínculos dos envolvidos com organizações criminosas na região.