Cinco pessoas são presas e caminhões apreendidos com madeira ilegal na rodovia AM-070

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB), do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na manhã desta quinta-feira (24/06), por volta das 6h, durante a Operação Hórus, detiveram cinco pessoas e apreenderam caminhões que transportavam madeiras irregulares, no quilômetro 8, da rodovia Manoel Urbano AM-070.

Na operação, que visa coibir a prática de crimes ambientais na região metropolitana de Manaus, foram apreendidos dois caminhões, um Mercedes verde, um outro Ford azul, que transportavam, aproximadamente, 19 metros cúbicos (m³) de madeira serrada, sem ter o Documento de Origem Florestal (DOF), além de um voyage e uma motocicleta Honda vermelha.

Segundo relato dos policiais do BPAmb, a equipe entrou em ação após surpreender três indivíduos, que estavam no voyage e na motocicleta, repassando informações sobre a atividade policial, no trecho da Ponte Rio Negro que corresponde a Manaus, localizada no bairro Compensa, zona centro-oeste.

Durante abordagem, os indivíduos confirmaram que estavam agindo como “olheiros” para facilitar o transporte da carga ilegal, em dois caminhões que estavam no km 8 da rodovia AM-070, que seguia com destino à capital amazonense. Os policiais seguiram para o referido local e interceptaram o carregamento.

Os envolvidos na ocorrência, juntamente com o material ilícito, foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante (APF) conforme o art. 46 da lei 9605/98.

Os interessados em denunciar crimes ou agressões ao meio ambiente, podem entrar em contato, imediatamente, por meio do disque denúncia 181, ou do 190.