Cinco pessoas são presas por posse ilegal de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas em Urucará

Redação AM POST

Policiais militares do 4º Grupamento de Polícia Militar (BPM) de Urucará (distante 261 quilômetros de Manaus), detiveram um grupo formado por cinco pessoas, entre elas uma adolescente e os demais com idades entre 18 e 23 anos, por posse ilegal de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas no município. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (26/02).

De acordo com os militares, durante o patrulhamento, por volta de 23h, realizaram abordagem a um veículo, modelo Fiat Punto, cor cinza e placas não informadas, em atitude suspeita na Estrada do Castanhal. Durante a abordagem, verificaram que estava ocupado por cinco pessoas, sendo três homens, uma mulher e uma adolescente. Após revista pessoal e busca no interior do veículo, os policiais encontraram dentro de uma sacola 23 porções de substância com aspecto de maconha; 50 porções para embalo de cigarros de maconha; além de uma quantia em dinheiro de R$ 306. Questionados sobre a posse das substâncias ilícitas, um deles informou que em uma residência havia mais entorpecentes e também uma arma de fogo.

Em continuidade às diligências, os militares deslocaram ao endereço informado e, após as buscas no interior da residência, encontraram arma de fogo, tipo carabina de pressão adaptada para calibre 22, com 16 munições, uma balança de precisão, além de uma outra quantia em dinheiro de R$ 146, totalizando R$ 446 em espécie, quatro aparelhos celulares, um relógio de pulso, materiais para embalo de drogas e um dichavador (espécie de triturador portátil), contendo substância com aspecto de maconha.

Diante do flagrante, todos receberam voz de prisão e foram apresentados à Delegacia Interativa de Urucará, juntamente com o material apreendido, para a conclusão dos procedimentos legais.

*Com informação da Assessoria de Imprensa