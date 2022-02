Cinco toneladas de pescado ilegal são apreendidas no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais do Comando de Policiamento Ambiental da Policia Militar do Amazonas (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (24/02), 5 toneladas de pescado ilegal, na rodovia estadual AM-070.

Após receber denúncia via linha direta, a equipe conseguiu abordar o caminhão baú VW 10.160 DRC 6X2 Plus, placa PHG-90XX, onde a carga de filé de aruanã e pirarucu (in natura) estava sendo transportada. O peixe estava armazenado em embalagens de papelão. O condutor não apresentou documentação que comprovasse a origem do produto.

Além disso, as espécies transportadas se encontram no período do defeso, conforme a Portaria Federal n° 48, de 5 de novembro de 2007. A carga foi avaliada em R$ 230 mil.

Diante do fato, caracterizando crime ambiental, o responsável juntamente com a carga foi conduzido ao 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Iranduba, localizado a 27 quilômetros de Manaus.

O Comando e o Batalhão Ambiental orientam que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural que se encontram em período de defeso configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.