Cinegrafista é morto a facadas durante assalto em residência no Jorge Teixeira, em Manaus

Notícias policiais – Daniel Miranda, de 32 anos, foi morto na madrugada deste sábado (6) vítima de latrocínio dentro de sua própria residência, localizada na Rua Rafael Azize, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações registradas em Boletim de Ocorrência na na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os suspeitos seriam adolescentes que invadiram o imóvel com a intenção de roubar pertences e a motocicleta da vítima. Ainda segundo o documento, os menores chegaram a confessar o crime após serem detidos.

Vizinhos de Daniel, ao perceberem a movimentação suspeita, tentaram impedir a fuga dos assaltantes. Mesmo assim, a vítima acabou sendo golpeada diversas vezes com faca e até tesoura. Os ferimentos foram fatais e ele não resistiu antes da chegada do socorro.

Daniel Miranda era conhecido no meio jornalístico de Manaus por ter atuado como repórter policial e cinegrafista há cerca de dez anos, cobrindo justamente casos de violência urbana. Nos últimos anos, havia mudado de profissão: trabalhava como motociclista por aplicativo e, recentemente, havia aberto um pequeno lanche na região onde morava.

A morte do ex-repórter causou comoção entre antigos colegas de redação, amigos e familiares. Muitos usaram as redes sociais para lamentar a tragédia e prestar homenagens, destacando a dedicação de Daniel em todas as atividades que desempenhou.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o encaminhamento judicial dos adolescentes envolvidos.