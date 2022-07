Clientes de shopping em Manaus entram em desespero após suspeita de assalto

Redação AM POST

Na noite desta sexta-feira (15) uma correria generalizada assustou consumidores do Sumaúma Park Shopping, na Avenida Noels Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, após suspeita de assalto.

Segundo pessoas que estavam no local começou a circular no centro de compras a informação de que estava acontecendo um assalto no local e isso gerou correria e gritaria. Consequentemente as lojas começaram a fechar as portas.

A polícia militar foi acionada para o local. Até o momento não há confirmação de prisão e o caso segue sendo apurado.