Clientes entram em pânico durante tiroteio em estacionamento de supermercado em Manaus

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais no estacionamento do Supermercado DB, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, gerou momentos de pânico em clientes que estavam fazendo compras no local nessa quarta-feira (30).

A presença de policiais no estabelecimento foi percebida pelos bandidos que atacaram com vários disparos. Na ação, um carro, modelo Cobalt, de cor prata foi crivado de balas e um suspeito foi preso.

O DB disse por meio de nota que o que aconteceu foi uma ação policial sem nenhuma interferência da empresa. Os agentes abordaram um veículo que era considerado suspeito e estava no estacionamento da loja.

“Em nenhum momento a pessoa que estava no carro (e que foi presa posteriormente) entrou em nossa unidade ou abordou algum dos clientes. Ninguém ficou ferido. O Grupo DB informa que está colaborando com a polícia em relação às investigações e reitera os cuidados e ações preventivas e de monitoramento de segurança realizado em suas unidades”, disse a empresa.

