Colombiano de 60 anos morre afogado após cair no rio Amazonas

Na manhã de segunda-feira (6) um homem de nacionalidade colombiana identificado como Dagoberto Piedrahita Montoya, de 60 anos, morreu afogado após cair no rio Amazonas, na área da praia da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá. O corpo foi encontrado durante a tarde pelo Corpo de Bombeiros do Amapá (CBM).

Segundo informações de pessoas que estavam no local, o homem estava em um restaurante consumindo bebida alcoólica e ao se aproximar do rio, perdeu o equilíbrio e caiu, resultando no afogamento.

Equipes do CBM foram até o local e fizeram o resgate. A Polícia Cientifica do Amapá fez a remoção do corpo.

