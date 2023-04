Colombiano é preso com 14 kg pasta base de cocaína dentro de cadeira de rodas no AM

Redação AM POST

Um homem de naturalidade colombiana foi preso após ser flagrado tentando transportar drogas dentro de uma cadeira de rodas elétrica no Aeroporto Internacional de Tabatinga, no interior do Amazonas. A ação aconteceu na terça-feira (28) e foi divulgada pela Polícia Federal neste sábado (1º)

De acordo com a Polícia Federal, o entorpecente estava escondido dentro do revestimento do assento de uma cadeira de rodas usada pelo suspeito. Não há informações se, de fato, o suspeito seria um cadeirante ou usou a estratégia para não levantar suspeita.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga. Onde foi instaurado inquérito policial para verificação da origem da droga.

Mexicano preso

Outra ação com as mesmas características, realizada no dia 20 de março resultou na prisão de um mexicano, que também foi preso com 15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína escondidos dentro do revestimento do assento de uma cadeira de rodas elétrica.

