Com ajuda do Cerco Inteligente, policiais recuperam moto furtada e prendem dupla em flagrante em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na madrugada deste sábado (23/10), o Cerco Inteligente de Videomonitoramento auxiliou na recuperação de mais um veículo com restrição de furto, em Manaus. A ocorrência foi registrada no bairro Flores, zona centro-sul da capital. Dois homens que estavam em posse do veículo foram presos em flagrante. Este é o quarto veículo recuperado em menos de 24h.

Continua depois da Publicidade

Segundo o relatório de ocorrências, a abordagem foi realizada por volta de 1h, na avenida Torquato Tapajós. O veículo foi interceptado após o monitoramento feito pelas equipes policiais através das câmeras do Cerco Inteligente.

Dois infratores foram presos com a motocicleta com restrição de furto, de placa OAF 5F44. A dupla e o veículo recuperado foram levados para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Cerco Inteligente – O sistema inteligente de videomonitoramento conta com 500 câmeras, instaladas em pontos estratégicos de Manaus. Além do lançamento do Cerco Inteligente, o governador Wilson Lima reforçou o patrulhamento nestas zonas da cidade por meio da entrega de 50 viaturas para a Polícia Militar. Os veículos possuem tecnologia de ponta que vai permitir a ampliação do patrulhamento ostensivo e preventivo nos bairros das zonas norte e leste da capital.

Continua depois da Publicidade

Denúncia – O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.