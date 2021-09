Com apoio de câmeras inteligentes, policiais impedem fuga de suspeito em carro roubado no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Como resultado do investimento em inteligência pelo programa Amazonas Mais Seguro, mais uma ocorrência policial foi solucionada, na sexta-feira (03/09), com o auxílio de câmeras de monitoramento inteligente, anunciadas pelo governador Wilson Lima há dois meses.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Militar recuperou um veículo com restrição de furto na AM-070, em Iranduba, Região Metropolitana de Manaus. A guarnição da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foi acionada, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para denúncia originada do Cerco Inteligente de Monitoramento, que o veículo de cor cinza com restrição de roubo, trafegava em direção à ponte Rio Negro.

Os policiais da Rocam fizeram a abordagem ao veículo no quilômetro dois da estrada. Com o condutor do veículo, de 31 anos, nada foi encontrado, o carro é que estava com restrição de roubo. A ocorrência foi encaminhada para o 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba.

Cerco Inteligente de Videomonitoramento – O Cerco Inteligente de Videomonitoramento é uma das novidades do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima. Ao todo, serão instaladas 500 câmeras em pontos estratégicos de Manaus. Com o projeto, o governo amazonense está aplicando recursos da ordem de R$ 34,7 milhões.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa