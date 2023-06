Com apoio do Governador Wilson Lima, JC Futebol obtém laudo do Corpo de Bombeiros e terá torcida no Floro, em jogo do acesso contra o Fluminense

A equipe do JC Futebol Clube vai poder contar com a apaixonada torcida itacoatiarense dentro do Floro de Mendonça, no jogo que poderá dar o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, caso vença o Fluminense por qualquer placar. A partida do próximo domingo (11), às 15h, corria o risco de não ter a presença do público por conta dos laudos que não estavam atendendo os padrões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para um jogo de quartas de final da Série A2.

Em reunião com o governador Wilson Lima (UB) e o deputado estadual Cabo Maciel (PL), na manhã da última quarta-feira (08), o presidente do clube, João Carlos, obteve a garantia do chefe do Executivo Estadual que os laudos, sendo o principal do Corpo de Bombeiros, que pede um aparato especial de segurança contra incêndio e prevenção de acidentes, seriam liberados.

“Eu já autorizei o Corpo de Bombeiros para garantir toda a segurança da torcida”, determinou o governador em vídeo gravado ao lado do presidente João Carlos.

Já nesta quinta-feira (08), o laudo de prevenção e combate de incêndio e pânico foi atualizado e entregue ao departamento de futebol do clube. De imediato, o documento foi encaminhado para a Federação Amazonense de Futebol (FAF) realizar o repasse a CBF.

“Foi uma semana corrida e agora estamos enviando os laudos no sistema da CBF. Os laudos estavam sem o padrão de competição para um jogo deste patamar. Então, tudo foi refeito e corremos atrás do departamento de engenharia, vigilância sanitária, policiamento e do comando geral do Corpo de Bombeiros. Com o apoio do governador, sensibilizado com a nossa situação, foi determinado celeridade nas vistorias. Graças a Deus conseguimos, os laudos foram enviados a um dos diretores da FAF, Thiago Durante, que tem nos ajudado, para enviar a CBF”, declarou o presidente.

Esquema de segurança

De acordo com João Carlos, o pedido do governador foi para que o aparato de segurança seja igual as grandes competições realizadas na capital.

“Teremos um forte esquema de segurança com mais de 40 bombeiros e policiamento. O JC sempre teve um zelo pela segurança de todos, principalmente das atletas adversárias. O governador viu isso, o comando dos Bombeiros daqui e de Itacoatiara veem isso e se empenharam. Então, só tenho agradecer ao governador, ao comandante do Corpo de Bombeiros, aos deputados Cabo Maciel e João Luiz, o vereador Richardson do Mutirão e a todos que nos ajudaram”, agradeceu.