Com arsenal de guerra, PM suspeito de tentar matar cantor ‘Dubarranco’ é preso em Manaus

Notícias policiais – Na manhã desta quarta-feira (01), uma operação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) culminou na prisão de um sargento da Polícia Militar, Saimon Jezini. Ele é considerado o suposto mandante do crime e foi encontrado com um enorme arsenal de armas.

A prisão de Saimon intensifica a gravidade da situação, uma vez que ele é acusado de ordenar a tentativa de assassinato de Dubarranco, motivado por questões pessoais envolvendo sua esposa.

O Ministério Público do Amazonas realizará uma coletiva para detalhar a operação, que cumpriu mandados de prisão e busca. O autor é investigado por sua suposta participação em uma tentativa de homicídio contra o cantor de forró Eduardo Oliveira, conhecido artisticamente como “Dubarranco”. O crime, que gerou forte repercussão em Manaus, ocorreu no dia 9 de agosto, próximo ao CSU do Parque 10, na Zona Centro-Sul da capital.

O cabo da PM, Jobison de Souza Vieira, foi preso no dia 17 de agosto como suspeito de ser o autor dos disparos que atingiram Dubarranco e sua filha de apenas quatro anos.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para identificar o militar como responsável pelos tiros. Jobison foi localizado e detido por agentes do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, em seguida, encaminhado para a Companhia de Guarda da PM, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Ele ficará à disposição da Justiça e também será alvo de uma sindicância administrativa disciplinar dentro da corporação.

RELEMBRE O CASO

Na noite do crime, Dubarranco havia terminado um show em um bar na Rua do Comércio, no Parque 10. Sua esposa e filha foram buscá-lo e, no caminho de volta para casa, o carro da família foi surpreendido por uma motocicleta que se aproximou e abriu fogo.

O cantor foi atingido por dois disparos — um no braço e outro na mão — e precisou passar por cirurgia, sendo liberado após o procedimento.

A situação mais grave foi a da filha, que estava no colo dele no momento do ataque. A criança foi baleada no tórax e permanece internada em estado grave, recebendo acompanhamento médico intensivo.

A esposa do músico, que conduzia o veículo, não foi atingida, mas sofreu forte abalo emocional diante da violência presenciada.

A investigação ainda busca esclarecer a motivação do ataque. Jobison de Souza Vieira, até o momento, optou pelo silêncio durante os depoimentos.

A gravidade do caso pode ser ampliada, uma vez que se forem encontrados materiais ilegais ou não autorizados, outros crimes poderão ser imputados aos envolvidos.