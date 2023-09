Com as mão amarradas, homem é encontrado morto na zona leste de Manaus

No início da manhã desta quarta-feira (6°), moradores do bairro Distrito Industrial, na zona Leste de Manaus, encontraram um homem não identificado, morto com as mãos amarradas e amordaçado.

De acordo com a polícia, os moradores que passavam pelo local foram os primeiros a se depararem com o corpo. A vítima estava ajoelhada, com as mãos amarradas com fios para trás e amordaçada. A cena do crime chamou a atenção pela crueldade e pelo mistério que envolve o caso.

Após a descoberta do corpo, as autoridades foram acionadas e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) se dirigiu ao local para a remoção do corpo. O objetivo é realizar a autópsia e tentar identificar a vítima, bem como determinar as causas da morte.

A polícia está investigando o caso para descobrir a motivação do crime e identificar os responsáveis.

A polícia também conta com a colaboração da comunidade para solucionar o caso. Qualquer informação que possa ajudar a desvendar o crime pode ser repassada de forma anônima através dos canais de denúncia disponibilizados pelas autoridades.

