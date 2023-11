Com Bob Marley estampado em tabletes de maconha, dupla é presa em Manaus

Jair Cabral Fonseca, 30, e Maycon Douglas Silva Santa Luzia, de 29 anos, foram presos, em flagrante na manhã desta quarta-feira (8), pelos policiais do 6° Distrito Integrado de Polícia, prendeu em flagrante, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com eles, foram apreendidos três quilos de maconha, no bairro Tarumã, zona oeste. Nas embalagens o rosto do cantor de reggae Bob Marley era usado estava estampado.

De acordo com o delegado, Ericson Tavares, as diligências iniciaram após a equipe policial do 6º DIP ser informada de que Jair estaria comercializando as drogas.

“Ele nos relatou que Maycon Douglas seria responsável por guardar o material ilícito e nos indicou onde ele estaria. Fomos ao local, junto a Jair, e constatamos a veracidade da informação, momento em que demos voz de prisão a eles e apreendemos os entorpecentes”, explicou.

Jair e Maycon Douglas responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição da Justiça.

Redação AM POST*