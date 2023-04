Com mãos amarradas, ex-presidiário é morto a pauladas e tem corpo carbonizado

Um homem chamado Staley Barros Pedreiras, de 48 anos, foi assassinado a pauladas e teve o corpo queimado durante a madrugada desta quinta-feira (20), na Zona Norte de Teresina.

O corpo de Staley foi encontrado em um terreno baldio na região do bairro Alto Alegre, por moradores do bairro, por volta das 4h. Ele estava com as mãos amarradas nas costas, e as roupas queimadas.

Segundo a Polícia Militar, Staley teria sido golpeado na cabeça e depois queimado. O fogo se apagou pouco tempo depois.

O corpo foi retirado do local por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Staley respondia a um processo por violência doméstica contra a esposa, em 2020. Ele foi preso em novembro de 2022, levado para a Cadeia Pública de Altos. Entretanto, não há informações que liguem esse caso ao seu assassinato.

Fonte: G1