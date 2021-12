Comando Vermelho decreta morte de assaltantes que mataram Melquisedeque durante assalto em Manaus: “vamos torar os traíras”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Circula nas redes sociais um comunicado que seria da facção criminosa Comando Vermelho (CV) informando que vão ‘torar’ os assaltantes que mataram o jovem aprendiz Melquisedeque Santos do Vale, na noite desta quinta-feira (16), em Manaus, durante assalto no transporte coletivo, linha 444.

A facção diz na publicação que não compactua com morte do menor inocente e os integrantes da quadrilha que praticam assaltos, são “traíras”.

“Só passando a visão que para nós é certo pelo certo. Nós não compactuamos com morte do menor inocente. O CV AM vai torar os traíra do 444. Foi batido o martelo”, diz o comunicado.

Um dos suspeitos de participar do assalto ao ônibus da linha 444 que resultou na morte do jovem foi preso na noite dessa sexta-feira (17). As investigações seguem em andamento para elucidar o caso e prender os demais suspeitos do fato.