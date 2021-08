Comando Vermelho determina execução de casal suspeito de matar adolescente em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Circula nas redes sociais um comunicado que seria da facção criminosa Comando Vermelho (CV) ordenando a execução de um casal suspeito de envolvimento na morte de Lorhana Vicente da Silva, 13, que foi assassinada com um tiro na nuca na noite da última quinta-feira (12), em uma quadra poliesportiva, localizada na avenida Alphaville, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A suspeita é que o homicídio da jovem tenha sido encomendado porque ela estava envolvida em um triângulo amoroso com o casal.

O comunicado atribuído a facção está sendo amplamente compartilhado nas redes sociais determinando a morte dos suspeitos. A ordem é para que membros da facção em Maués, local para onde os suspeitos teriam fugido, os executem.

“Só passando a visão aonde pegar esses dois canalhas é pra sapecar o aço. Ninguém quer ouvir mais nenhum de vocês. Estamos na cola do casal de finados que fizeram a coisa da cabeça de vocês, safados. É o trem louco de Manaus, os cria que fecham com o Comando Vermelho em Maués pega a visão deles. Eles estão escondidos pro rumo daí de Maués, foi batido o martelo para torar o casal finado”, diz o texto divulgado com foto do casal.

O principal suspeito do crime é um homem identificado como “Kleber”, com quem Lorhana teria um relacionamento amoroso e conheceu pelo Facebook. Ele é casado e a esposa também é suspeita de participação no homicídio. A mulher mandava mensagens ameaçando a vida da vítima.

De acordo com a família da vítima, no dia do crime o homem estava dando voltas com a menina no bairro Tancredo Neves em uma motocicleta. A jovem foi levada pelo suspeito em uma motocicleta para a quadra poliesportiva onde foi morta com um tiro fatal, que lhe matou na hora, conforme informações dos peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC).

A família acredita que o crime não tenha sido assalto e que ele tenha atraído a adolescente para uma emboscada. As circunstâncias da execução e motivação são investigadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).