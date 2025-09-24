A notícia que atravessa o Brasil!

‘Comilão’ é torturado até a morte e encontrado em avançado estado de decomposição no Amazonas

Homem de 46 anos foi achado em rede dentro de casa; situação preocupa moradores da região.

Por Marcia Jornalist

24/09/2025 às 10:03

Notícias policiais – O corpo de um homem, identificado como José Ivanildo, de 46 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição dentro de uma rede na residência onde morava, em Maués (distante 267 km de Manaus).

Conhecido pelo apelido “Comilão”, José Ivanildo morava sozinho no imóvel. A descoberta do corpo foi feita por moradores próximos, que acionaram as autoridades. Devido ao estado do corpo, foi necessário desfocar as imagens registradas no local, pois apresentavam cenas bastante fortes.

Moradores relatam que, apesar de ser uma região que costumava ser tranquila, a violência urbana tem aumentado, gerando insegurança entre os moradores. O caso reforça o pedido de maior presença policial e ações efetivas de segurança pública para prevenir situações como essa.

Moradores e lideranças comunitárias esperam que vereadores e autoridades estaduais possam articular uma visita à região para discutir medidas emergenciais, incluindo o aumento do policiamento e políticas para combater a criminalidade crescente.

Enquanto isso, a população segue apreensiva, esperando por respostas e soluções para os problemas que afetam seu cotidiano.

