‘Comilão’ é torturado até a morte e encontrado em avançado estado de decomposição no Amazonas

Notícias policiais – O corpo de um homem, identificado como José Ivanildo, de 46 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição dentro de uma rede na residência onde morava, em Maués (distante 267 km de Manaus).

PUBLICIDADE

Conhecido pelo apelido “Comilão”, José Ivanildo morava sozinho no imóvel. A descoberta do corpo foi feita por moradores próximos, que acionaram as autoridades. Devido ao estado do corpo, foi necessário desfocar as imagens registradas no local, pois apresentavam cenas bastante fortes.

Moradores relatam que, apesar de ser uma região que costumava ser tranquila, a violência urbana tem aumentado, gerando insegurança entre os moradores. O caso reforça o pedido de maior presença policial e ações efetivas de segurança pública para prevenir situações como essa.

PUBLICIDADE

Moradores e lideranças comunitárias esperam que vereadores e autoridades estaduais possam articular uma visita à região para discutir medidas emergenciais, incluindo o aumento do policiamento e políticas para combater a criminalidade crescente.

LEIA MAIS: Omar Aziz realiza reuniões políticas na sede do instituto de Durango Duarte que projeta sua vitória em pesquisas no Amazonas

Enquanto isso, a população segue apreensiva, esperando por respostas e soluções para os problemas que afetam seu cotidiano.