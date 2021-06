Comitê do vereador Capitão Carpê é atacado por membros do CV em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Na manhã desta segunda-feira (7), um carro foi incendiado e um bilhete com ofensas e ameaças foi deixado no local que funcionava como comitê do vereador Carpê Andrade, no bairro Compensa, na Zona Oeste.

“Sabemos que aqui é o comitê do tal Carpê Andrade que fica falando me*** em rede social e sabemos que mora um verme aí nessa po***. Vocês não vão ter paz nesse bairro”, disseram o bandidos na mensagem.

De acordo com moradores do local, dois homens surgiram com galões de combustível, abriram o portão e atearam fogo no carro de outro tenente da PM que reside no endereço.

As chamas ainda passaram para as paredes da residência, mas foram contidas por vizinhos.

Os ataques, realizados por integrantes da facção criminosa CV (Comando Vermelho), acontece para vingar a morte do traficante ‘Dadinho, uma das lideranças da facção, ocorrida após confronto com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na noite desse sábado (5) no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Em live realizada em seu Instagram, o Capitão disse que vai formalizar denúncia: “Não vou recuar, não vão me calar, vou formalizar a denúncia e já estou solicitando apoio para que minha vida não fique em risco, não é medo, mas é cautela”, disse o Capitão.

Ele disse, ainda, que sua a’ cabeça’ foi posta a prêmio no valor de R$ 100 mil. “Eu recebi muitos prints com mensagens de que minha cabeça foi posta a prêmio no valor de R$ 100 mil. Eu considero que esse valor ainda é pouco”, disse Carpê durante a live.