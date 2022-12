Compositor da Portela é encontrado morto em apartamento no Rio

A 12ª DP (Copacabana) procura um homem que foi o último a estar na casa do compositor da Portela Roberto de Aquino Leite, conhecido como Beto Aquino. Matheus Fernandes Andrade, segundo as investigações, tinha as chaves da casa de Beto.

Matheus tinha um relacionamento com Beto há seis meses e está sendo investigado por furto. Ele terá que prestar depoimento na distrital. A polícia tentou encontrá-lo em seu apartamento, na Zona Norte do Rio, mas não o encontrou.

Aquino foi encontrado morto dentro de seu apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde dessa segunda-feira (5).

A causa da morte ainda é desconhecida, já que, em um primeiro momento, não há indícios de violência. O corpo do compositor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.

Segundo o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, não há sinais de arrombamento no imóvel. Foi encontrado um comprimido azul ao lado da cama de Aquino.

Segundo a 12ª DP, os familiares de Beto serão ouvidos novamente para retificar o que sumiu ou não da casa do compositor. A polícia já tem imagens de toda a movimentação do homem na casa de Aquino nos últimos seis meses.

Nora encontrou o corpo

Foi a nora do compositor que o encontrou já morto. Em depoimento, a mulher contou que, ao fazer uma visita rotineira a Beto, notou a porta do apartamento aberta, e, ao entrar, viu o compositor já sem vida em cima de sua cama.

Ele afirmou ainda que, pertences, como joias, que ficavam em uma bancada do banheiro, além da carteira e do telefone celular da vítima, haviam desaparecido. O Samu e a Polícia Militar foram acionados por volta das 15h.

Por sua vez, aos investigadores, o porteiro do prédio informou que um homem com quem o compositor tinha um relacionamento homoafetivo deixou a residência, por volta de 23h30 de domingo (4), levando uma mala, uma mochila e uma bolsa grande. Ele já foi identificado.

Em nota, a Polícia Militar informou que, PMs do 19° BPM (Copacabana) foram acionados para uma ocorrência em um apartamento na Rua Paula Freitas. No local, os agentes acharam o corpo de um homem já em óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil.

Por sua vez, a Civil disse que uma perícia foi realizada dentro do imóvel, testemunhas foram ouvidas e o corpo foi encaminhado ao IML para determinar a causa da morte. A instituição informou ainda que diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.

A Portela, escola de coração de Beto Aquino, divulgou uma nota. A azul e branco de Madureira lamentou a morte do compositor e lembrou que ele era bicampeão na Portela; venceu o concurso de samba-enredo da escola nos carnavais de 2019 (Clara Nunes) e 2020 (Guajupiá).

Beto também foi um dos compositores do samba-enredo vencedor da União de Jacarepaguá. A diretoria da escola de samba divulgou uma nota de pesar, desejando os sinceros sentimentos a família e amigos: “Descanse em paz, Beto!”

Ainda não há informações sobre o local do velório e enterro de Beto Aquino.

Fonte: G1