Condenado por estuprar criança de 7 anos é preso em Manaus

Policiais civis do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram, nesta segunda-feira (26/09), por volta das 11h30, mandado de prisão de sentença condenatória em nome de Alexsandre Cantuária Fernandes, 44, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 7 anos, no ano de 2016, em Manaus. O indivíduo foi condenado a nove anos e dois meses de reclusão em regime fechado.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular do 30° DIP, a prisão de Alexsandre ocorreu na rua 26, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

“As diligências em torno do caso iniciaram após as equipes policiais receberem denúncias pelo número (92) 98409-3030, o disque-denúncia do 30° DIP, informando o paradeiro do indivíduo. Com base nisso, determinei ao chefe de investigação para reunir a equipe e cumprir o mandado de prisão contra ele”, informou o delegado.

O mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória foi expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e Adolescentes.

O homem será submetido à audiência de custódia. Em seguida, ficará à disposição da Justiça.