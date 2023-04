Condenado por tráfico de drogas é preso com armas em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu, nesta quarta-feira (12/04), por voltas das 8h, Erick Euler Soares de Oliveira, de 24 anos, que foi condenado a seis anos e oito meses de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e permitido, e posse de arma com a numeração suprimida. A prisão ocorreu na rua Joana Darc, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular do 2° DIP, os crimes ocorreram em agosto de 2022. Nessa ocasião foram localizados com ele armas de fogo e substâncias entorpecentes.

“Em depoimento, o indivíduo confessou que estava traficando há quatro meses. Ele também já respondia pelo crime de roubo, quando foi alvejado e ficou paraplégico”, disse a delegada.

Em decorrência desses crimes, foi decretada pela Justiça um mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de Erick Euler. Com base nisso, os policiais se deslocaram até a casa dele, no bairro Coroado, e cumpriram a ordem judicial.

Procedimentos

Erick foi condenado por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e permitido e posse de arma com a numeração suprimida. Agora, ficará à disposição do Poder Judiciário.