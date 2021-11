Condutor de carro fica nervoso ao ver PM e acaba preso com armas e drogas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), detiveram na tarde de sexta-feira (12/11), um homem, 26, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no Tarumã, zona oeste da capital amazonense.

Em patrulhamento de rotina, a equipe da viatura 6286, por volta das 16h, avistou um veículo Palio, cor verde, placa JXO0F34, conduzido de maneira suspeita, na rua Av. Dona Otília. Durante abordagem, o motorista apresentou nervosismo. E na busca no interior do veículo, foram encontrados um quilo de entorpecente com aspecto de oxi e uma pistola PT 840.

O homem informou a existência de outras armas em sua residência, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Com o apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), no local informado, foram apreendidos entorpecentes com aspecto de oxi (três tabletes), de cocaína (cinco porções médias), de maconha (uma porção média); além de munições de diversos calibres e um revólver calibre 32, marca Rossi, sem numeração; uma pistola PT 840, Taurus, de numeração SET 75109; uma pistola, Taurus 940, sem numeração; R$ 1 mil e o veículo Palio, sem informação de restrição.

O homem e todo o material foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria de Imprensa