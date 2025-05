Confusão em condomínio de Manaus termina com policial civil agredida por PM

Notícias policiais A policial civil Akerna Chagas foi agredida durante uma confusão com um policial militar fora de serviço, nesta quarta-feira (7), no Condomínio São José do Rio Negro, localizado na Avenida Humberto Calderaro, bairro Adrianópolis, em Manaus.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, o incidente não representa um desentendimento institucional entre as forças de segurança. O PM envolvido teria tentado entrar à força no condomínio, que é uma propriedade privada, e acabou atingindo a policial com o antebraço no rosto ao tentar se desvencilhar.

“O policial militar não estava em serviço e foi orientado a se retirar do local. Durante a tentativa de contê-lo, houve o contato físico que resultou na agressão”, explicou Fraga.

Ambos os envolvidos, acompanhados de seus advogados, foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso está sendo analisado. Os dois policiais devem prestar depoimento para que a investigação tenha prosseguimento.