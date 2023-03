Conselheiro de organização criminosa é preso em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) e Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagraram, em conjunto, a Operação Cerberus e prenderam, na manhã de quinta-feira (02/03), por volta das 9h30, Fabiano Mendes de Moraes, de 27 anos, membro de uma organização criminosa que atuava no estado do Pará. A prisão ocorreu na rua Batalha de Oliveira, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O delegado-geral Bruno Fraga falou da importância da integração entre as delegacias dos estados e parabenizou a junção das equipes, que resultou na prisão bem sucedida do indivíduo, o tirando de circulação.

“A PC-AM irá atuar, sempre que preciso, com as Polícias Civis do Brasil, para combater a criminalidade e garantir a segurança da população”, disse.

O delegado Allan Cavalcante, da Delegacia de Homicídios da PC-PA, explicou que a prisão de Fabiano ocorreu em decorrência de investigação constante em relação a grupos criminosos, que atuam no estado do Pará. O indivíduo estava foragido há cerca de dois anos do Poder Judiciário do Pará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Fabiano se intitula o conselheiro do grupo criminoso e se alojou no Amazonas como interlocutor. Além disso, ele também atuava levando drogas para o estado do Ceará. Quando o abordamos, não encontramos drogas, entretanto, ele estava em posse de dinheiro, possivelmente fruto de tráfico de drogas”, relatou.

O delegado Denis Pinho, diretor do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ), disse que a integração entre as Polícias Civis, por meio dessa operação, tinha como objetivo localizar o autor e cumprir um mandado de prisão em nome dele, que estava foragido do Pará, onde também respondia por roubos e por um homicídio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tínhamos conhecimento que este indivíduo estava residindo em Manaus, e o delegado Allan Cavalcante nos contactou e pediu nosso apoio, momento em que saímos em diligência conjunta e, com êxito, logramos a prisão de Fabiano”, disse.

Apreensão

Na ocasião da prisão, foram apreendidas uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa; duas identidades falsificadas; um carro Fiat Punto; uma motocicleta; R$ 29.950 em espécie; celulares e sete munições de calibre 40 e 38.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procedimentos

Fabiano responderá por integrar organização criminosa, uso de documento falso e posse de munição de uso permitido. Ele será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da Assessoria de Imprensa