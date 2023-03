Conselho de Medicina cassa registro de anestesista preso por estuprar paciente durante parto

Redação AM POST*

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) cassou de forma definitiva o registro do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso após ser gravado estuprando uma paciente durante um parto em um hospital em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A sentença foi determinada, por unanimidade, durante plenária de julgamento, que aconteceu na tarde desta terça-feira (28). Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável e é réu pelo crime.

Com esta decisão, o anestesista fica totalmente impedido de exercer a medicina no Brasil.

Relembre o caso

Giovanni Quintella foi preso após ser gravado por enfermeiras do centro cirúrgico em 10 de julho de 2022, no momento em que ele estuprava uma mulher na sala de parto. O crime foi flagrado pelas funcionárias do hospital que desconfiaram de atitudes suspeitas do médico durante a realização de outros partos.

Com um celular escondido num armário com porta de vidro, elas conseguiram registrar as imagens. Na ocasião, o laudo da perícia constatou que o médico aplicou sete vezes os sedativos na vítima. De acordo com os peritos, a quantidade ultrapassa a quantidade usual utilizada em cesarianas, como foi notado pela equipe de enfermeiras que registraram o crime em vídeo.

Outro detalhe é que as vias aéreas da gestante foram obstruídas pelo profissional. O estupro durou 10 minutos ao todo.