Corpo achado em matagal com bilhete pode ter sido morto pelo Tribunal do Crime em Manaus

O homem, com idade entre 25 e 30 anos, que foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (17), foi torturado e teve o corpo carregado até o ramal do Acará, no Conjunto Viver Melhor 2, no Lago Azul, na zona norte de Manaus.

De acordo com a polícia, moradores viram o homem sendo carregado da rua 0 ate o ramal e jogado próximo a uma lixeira viciada.

A vítima estava trajando uma bermuda jeans, camisa preta e ao lado do corpo tinha um bilhete com a frase “Morreu porque estava jogando com o PCCU”.

Informações preliminares apontam que ele pode ter sido morto pelo “Tribunal do Crime”, devido ao recado deixado pelos criminosos.

A perícia criminal constatou 7 disparos na vítima, sendo 3 na cabeça, 2 no peito, um na perna e outro na costa.

Redação AM POST