Corpo amarrado e com sinais de tortura é encontrado na Zona Norte de Manaus

Notícias Policiais – Na manhã deste sábado (2), o corpo de um homem foi descoberto em uma área de mata localizada no Conjunto Ribeiro Júnior, com acesso pela Avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus. A vítima ainda não foi identificada e apresentava sinais visíveis de agressão, além de estar amarrada, o que indica uma possível morte com requintes de crueldade.

Segundo informações da polícia, a descoberta foi feita por um grupo de oração que realizava um encontro em um campo próximo ao local. Ao se depararem com a cena, os integrantes do grupo acionaram as autoridades competentes imediatamente. A polícia isolou o local para a realização dos primeiros trabalhos de perícia e levantamento de evidências.

Os indícios apontam para um homicídio brutal, com fortes indícios de tortura antes do falecimento da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está responsável pela investigação e busca esclarecer as circunstâncias que levaram ao crime, bem como identificar a vítima e os possíveis autores.

As autoridades pedem à população que forneça qualquer informação que possa ajudar na elucidação do caso, ressaltando que denúncias podem ser feitas de forma anônima.