Corpo com corda amarrada no pescoço é encontrado perto do carro de ex-vereador que está desaparecido

Um corpo foi encontrado próximo do carro do ex-vereador de Centralina (MG), José Humberto de Lima, que está desaparecido desde segunda-feira (16/1). Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (24/1), em Itumbiara, no sul goiano.

O corpo foi encontrado por um funcionário em uma plantação de soja às margens da BR-452 e a cerca de 2 km do carro. De acordo com um perito, o corpo já estava em estado avançado de decomposição, com uma sacola na cabeça e uma corda amarrada no pescoço e nos pulsos.

Conforme a PM, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para ser identificado. Para a PM, existe a possibilidade de ser o ex-vereador.

“Encontramos um corpo em uma plantação de soja às margens da BR-452. Ele foi recolhido pelo IML para ser identificado. Há possibilidade de ser do ex-vereador José Humberto, o carro dele foi encontrado há cerca de 2km daqui, mas só a perícia pode confirmar”, disse o major Rafael Carmo, à TV Anhanguera.

Segundo a polícia, o carro do ex-vereador e servidor público foi encontrado na última quinta-feira (19/1) na BR-452 com um lençol com marcas de sangue. A perícia esteve no local e organiza exames de DNA para identificação. Familiares da vítima acreditam que o corpo pode ser do ex-vereador, mas o IML só pode confirmar após os resultados dos laudos.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais com ajuda da Polícia Civil de Goiás. Inicialmente, os policiais de Minas disseram que trabalham com a hipótese de homicídio.