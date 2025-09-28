A notícia que atravessa o Brasil!

Corpo com marcas de tiros é encontrado em área de mata na zona norte de Manaus

Há a suspeita de que o corpo tenha sido deixado no terreno no início da manhã.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 11:55

Notícias Policiais –  O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (28) em uma área de mata nas proximidades da Avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. De acordo com informações repassadas à polícia, pessoas que passavam pelo local localizaram o cadáver e acionaram as autoridades.

Segundo relataram, há a suspeita de que o corpo tenha sido deixado no terreno no início da manhã. A vítima estava de bruços e apresentava marcas de tiros pelo corpo, circunstâncias que reforçam a hipótese de homicídio. A identidade do homem não foi divulgada, nem há, por enquanto, detalhes sobre a possível idade ou características que auxiliem no reconhecimento.

Após a confirmação do achado, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. Exames necroscópicos deverão apontar com precisão a causa da morte e o número de disparos, além de auxiliar na identificação da vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deverá apurar a autoria e a motivação do crime. Informações preliminares indicam apenas o local e o horário aproximado em que o cadáver teria sido abandonado, sem outros elementos que permitam, por ora, estabelecer uma linha do tempo mais detalhada. Novas informações devem surgir com o avanço das investigações e a análise dos laudos do IML.

