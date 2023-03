Corpo com pés e mãos amarrados é encontrado em igarapé após temporal em Manaus

Redação AM POST

Um corpo de um homem, com idade entre 25 e 30 anos, foi encontrado na tarde deste domingo (12), com os pés e mãos amarrados dentro de um igarapé, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o corpo estava engatado e apareceu após ser arrastado pela correnteza durante o temporal.

Conforme o delegado Roger Makimoto, a vítima tinha um golpe na região do pescoço.

“Vítima do sexo masculino aparentando ter entre 25 e 35 anos com sinais de enforcamento, com um fio enrolado no pescoço, punhos amarrados e um golpe na região do pescoço”, disse o delegado.

O caso deve ser investigado.