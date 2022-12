Corpo de advogado desaparecido é achado enterrado em concreto

O corpo do advogado Alexandre Mauro Barra, de 34 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira (13), foi achado enterrado em concreto no quintal de uma casa em Montes Claros, Minas Gerais, no início da noite desta segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado com as mãos amarradas e em posição lateral.

– Iniciamos as escavações por toda a casa, e localizamos o corpo enterrado dentro do concreto cerca de 50 centímetros a um metro de profundidade, em estado de decomposição em posição lateral. As mãos da vítima estavam amarradas e o corpo foi colocado em posição lateral – disse o tenente Blair, da Polícia Militar.

O tenente ainda informou que três pessoas foram presas durante a ação realizada pelas autoridades nesta segunda, incluindo o dono da casa. Na última sexta (16), a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o desaparecimento do advogado.

No dia da abertura do procedimento, o delegado Jurandir Rodrigues, chefe do 11° Departamento de Polícia, disse que o veículo do advogado tinha passado pelo radar na cidade de Sete Lagoas, também em Minas. Posteriormente, esse veículo foi localizado no município mineiro de Contagem e foi apreendido.

No último domingo (18), um motorista de aplicativo que teria recebido o valor de R$ 1 mil para levar o carro do advogado para um motel em Contagem, foi agredido com facadas e baleado em uma estrada vicinal perto da Comunidade de Campos Elíseos, em Montes Claros.

A Polícia Militar suspeita que esse crime seria uma possível queima de arquivo motivada pelo suposto envolvimento do motorista no caso do desaparecimento de Alexandre Mauro Barra. O homem contou à polícia que levou o veículo do advogado até Contagem, na companhia de outra pessoa não informada e confirmou ter abandonado o carro em um motel.

Dois homens foram presos suspeitos de agredirem o motorista de aplicativo e de ter envolvimento com o desaparecimento do advogado. Eles foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil e o motorista de aplicativo foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital. Ele estava com diversas perfurações de faca e foi atingido por um tiro nas costas.

Fonte: Pleno.News