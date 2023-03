Corpo de ator que estava desaparecido é encontrado carbonizado

Redação AM POST*

O corpo do ator Yago Henrique França, de 29 anos, foi encontrado carbonizado na tarde dessa terça-feira (7/3), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele havia saído para um encontro, marcado por aplicativo de relacionamento, no último dia 27, e não foi mais visto. A suspeita é que o jovem tenha sido vítima de crime de homofobia.

Em suas redes sociais, Yago se apresentava como ator, drag queen e tarólogo.

Mario Adilson França, pai de Yago, registrou um boletim de desaparecimento do filho, no dia 28. A vítima morava com os pais em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

No boletim de ocorrência, sobre o desaparecimento, Mario relata que Yago saiu de casa, por volta das 13h do dia 27. “Ele avisou à mãe que iria sair, mas infelizmente não disse onde seria, e que voltaria para jantar”, diz trecho do registro, feito por meio da delegacia eletrônica.

Como o ator não regressou, a família tentou ligar para ele entre 23h e 3h, sem sucesso. Os telefonemas caíam direto na caixa postal.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que o caso foi registrado como “morte suspeita” e é investigado pela Delegacia de Itapecerica da Serra. O distrito policial, acrescentou a pasta, solicitou perícia e exame necroscópico da vítima.

*Com informações do Metrópoles