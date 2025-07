Corpo de bebê mutilado é encontrado em lixeira no Amazonas

Notícias Policiais – Um caso extremamente chocante foi registrado na tarde desta quarta-feira (16), no município de Humaitá, localizado a cerca de 590 quilômetros de Manaus. O corpo de um bebê foi encontrado dentro de uma lixeira pública na rua Castelo Branco, no bairro Nova Esperança. A cena macabra envolvia sinais de mutilação e a presença de urubus se alimentando dos restos mortais.

Segundo relatos de moradores, um homem que passava pelo local notou uma movimentação anormal de aves ao redor de um saco de lixo. Ao se aproximar, ele teve uma visão aterradora: uma das mãos do bebê estava visível para fora do saco. Assustado, ele acionou a Polícia Militar, que confirmou a presença de um corpo de recém-nascido com membros decepados e parcialmente devorado pelas aves.

O caso está sendo tratado como homicídio com extrema crueldade. As autoridades investigam a origem do bebê e tentam identificar a mãe ou responsáveis pelo abandono do corpo. Ainda não há informações sobre o tempo de vida da criança ou se ela já estava sem vida no momento do descarte.

A Polícia Civil de Humaitá assumiu as investigações e deve solicitar exames periciais e de DNA para tentar esclarecer os fatos. O caso gerou comoção entre os moradores da cidade e reacendeu discussões sobre abandono de incapaz e a necessidade de políticas públicas voltadas para gestantes em situação de vulnerabilidade.