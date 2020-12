Corpo de Bombeiros faz buscas por bebê jogada em igarapé de Manaus

Redação AM POST

O corpo de uma bebê, está sendo procurado pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, após supostamente ser jogada pelo padrasto em um igarapé na terça-feira (15) no bairro na reserva Adolpho Ducke, na zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a mãe da vítima, o crime teria ocorrido por ciúmes e o acusado também afirmou ter lançado a menina no igarapé por ela ser fruto de outro relacionamento. Após ser abordado pela polícia, com ele foi encontrado algumas porções de drogas e durante a interrogação, ele confirmou todo o crime.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas iniciou as buscas na tarde de ontem e não encontrou a menina até o início da noite. As buscas continuam hoje, de acordo com a corporação e a polícia.

Apesar de confessar o crime, ele só pode ser acusado de homicídio depois que o corpo da criança for encontrado, caso contrário, será apenas indiciado por tráfico de drogas.