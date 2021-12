Corpo de homem com perfurações no pescoço é encontrado jogado em vala de estaleiro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O corpo de um homem, identificado como Paulo Azevedo Duarte, de 26 anos, foi encontrado com perfurações no pescoço na noite desta terça-feira (14), jogado em uma vala por trás de um estaleiro na Rua das Flores, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, Paulo foi encontrado de bruços, com quatro tiros, sendo três no pescoço e uma no ombro, as mãos amarradas e trajava uma bermuda jeans.

Informações preliminares apontam que o indivíduo tinha envolvimento com o tráfico de drogas e teria sido sequestrado durante a manhã do mesmo dia.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Polícia investiga o caso.