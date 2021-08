Corpo de homem com sinais de tortura é encontrado em porta-malas de carro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado no porta-malas de um carro na noite desta terça-feira (17), no Beco Cosme e Damião, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o veículo foi roubado por três criminosos no bairro Jorge Teixeira, na ocasião, a vítima estava chegando em sua residência. Horas depois, a polícia recebeu uma denúncia anônima relatando que o veículo havia sido abandonado, momento em que o carro foi encontrado e a vítima estava no porta-malas com os pés amarrados, dedos e a orelha arrancada, além de perfurações pelo corpo.

Um bilhete junto ao corpo também foi encontrado, mas a Polícia não informou o que estava escrito.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.